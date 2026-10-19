Die Wanderung mit „Komm mit, bleib fit 60+“ war offenbar schon vorab in aller Munde, sodass der Besucherstrom am Freitag, 16. Oktober, kaum abriss. Am Ende waren es stolze 55 Teilnehmer. Im Vordergrund standen „Bewegung und Begegnung im Quartier“, aber auch das Dorf Fischbach sollte näher kennengelernt werden. Die Dorfgeschichte wurde von Rosel Diegmüller in Fischbacher Platt den Besuchern näher gebracht, vom Umpfen bis zur Alfi und zum Hexenpfad – ein Genuss für alle Plattsprecher.