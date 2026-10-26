Fisch: Keine neuen Einschränkungen für Ostseefischer

Luxemburg - Deutsche Ostseefischer dürfen weiter mit kleinen Booten und passivem Fanggerät wie Stellnetzen gezielt Heringe fangen. Darauf einigten sich die für Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten und lehnten damit einen Vorschlag der EU-Kommission ab. Hering in der an Deutschland grenzenden westlichen Ostsee und Dorsch in der westlichen und östlichen Ostsee dürfen 2027 zudem im gleichen Umfang als Beifang angelandet werden wie bisher, wie aus einer Pressemitteilung der EU-Staaten hervorgeht.