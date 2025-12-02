Berlin - Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat den Weg für russische und belarussische Ski- und Snowboard-Athleten freigemacht, unter neutralem Status an Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina teilnehmen zu können. Die Cas-Gremien kippten eine Entscheidung des Internationalen Ski- und Snowboardverbands Fis, der beschlossen hatte, keine russischen und belarussischen Athleten als neutrale Einzelathleten ("Individual Neutral Athletes"/AIN) zu Qualifikationswettbewerben der FIS zuzulassen.