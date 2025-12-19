Auf zwei Flors eröffnet die einstige Kultdisco an bekannter Adresse in der Meininger Straße. Allerdings hat sich einiges geändert. Betrieben wird der Tanz-Tempel von fünf jungen Leuten aus dem Ortsteil Mehlis, die mit dem Namensschild am Freitag noch letzte Hand anlegten. Etwa 200 Besucher sind für die Diskothek zugelassen, da der einstige Haupt-Dancefloor heute eine Spielothek beherbergt. In Zella-Mehlis kann nun einmal im Monat auf zwei Floors getanzt werden. Die Tickets für den „First Dance“ sind allerdings schon längst ausverkauft.