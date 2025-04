Zum Firmenlauf in der Oberhofer Biathlon-Arena sei gute Stimmung garantiert. „Und gute Stimmung können wir in der Thüringer Wirtschaft gut gebrauchen“, sagt IHK-Präsident Torsten Herrmann zum Pressetermin in der Paatz GmbH in Viernau. Das Metallbauunternehmen hat vergangenes Jahr alleine vier Schülermannschaften für das Laufereignis am Rennsteig unterstützt.