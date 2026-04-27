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Firmenlauf in Oberhof Vor dem Lauf: Run auf die Tickets

Ab 5. Mai können Firmen ihre Startplätze für den diesjährigen Firmenlauf „Thüringens Süden“ der Industrie- und Handelskammer buchen.

Firmenlauf in Oberhof: Vor dem Lauf: Run auf die Tickets
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Mehr als 4000 Teilnehmer werden auch in diesem Jahr wieder beim Firmenlauf erwartet. Foto: privat

Seit 2010 begeistert der Firmenlauf der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen zahlreiche Unternehmen und Läufer in der Region. Die 16. Auflage steht bereits in den Startlöchern: am 19. August ist es wieder soweit. Doch zunächst heißt es, schnell zu sein und Startplätze zu sichern, informiert Dominik Konrad von der IHK. Ab Dienstag, 5. Mai, um 10 Uhr können sich Firmen für ihre Teams die heiß begehrten Tickets für das Laufevent in Oberhof buchen. Insgesamt 4.250 Startplätze für Läufer und Nordic Walker stehen für das sportliche Highlight im August zur Verfügung. Die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig, bekannter Austragungsort des jährlichen Biathlon-Weltcups am Oberhofer Grenzadler, wird erneut Schauplatz des Laufevents sein.

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Die Vorfreude auf die 16. Auflage des steigt. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Ralf Pieterwas, und Bernd Wernicke, Geschäftsführer der Oberhofer Sport und Event GmbH, unterzeichneten am 26. März in Oberhof den Vertrag zum diesjährigen Firmenlauf.

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Von solchen Mitarbeitern kann man nur träumen: Manche Teilnehmer haben sich beim Firmenlauf 2025 in Oberhof richtig ins Zeug gelegt und sind möglichst langsam gelaufen, um den Arbeitgeber möglichst lange zu repräsentieren.

Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen bringt mit dem Firmenlauf als etabliertem Sportevent wirtschaftliche und sportliche Potenziale der Region zusammen, meint Dominik Konrad. Dabei steh an diesem Tag nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, vielmehr werde den Unternehmen eine Plattform geboten, um sich zu präsentieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Teamgeist zu stärken, erklärt er. Im vergangenen Jahr nahmen 4.250 Teilnehmer aus 252 Unternehmen teil.

Abwechslungsreiches Programm

Wie bereits in den Vorjahren wird es ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Livemusik, Firmenaktionen, Sonderläufen und regionaler Verpflegung geben. Teilnehmende Unternehmen haben außerdem die Möglichkeit, sich im Rahmen von Sponsorenpaketen vor Ort mit einem Stand zu präsentieren und das Event als Kommunikations- und Werbeplattform für sich zu nutzen. Weitere Infos und Anmeldung im Internet:

www.firmenlauf-thueringens-sueden.de