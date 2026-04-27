Seit 2010 begeistert der Firmenlauf der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen zahlreiche Unternehmen und Läufer in der Region. Die 16. Auflage steht bereits in den Startlöchern: am 19. August ist es wieder soweit. Doch zunächst heißt es, schnell zu sein und Startplätze zu sichern, informiert Dominik Konrad von der IHK. Ab Dienstag, 5. Mai, um 10 Uhr können sich Firmen für ihre Teams die heiß begehrten Tickets für das Laufevent in Oberhof buchen. Insgesamt 4.250 Startplätze für Läufer und Nordic Walker stehen für das sportliche Highlight im August zur Verfügung. Die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig, bekannter Austragungsort des jährlichen Biathlon-Weltcups am Oberhofer Grenzadler, wird erneut Schauplatz des Laufevents sein.