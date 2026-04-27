Firmenlauf im Süden: Eine Laufparty, so begehrt wie Konzertickets

Bereits die 16. Auflage

Mehr noch als bei dem Lauf-Ereignis an sich zählt bereits beim Anmelden das Tempo, machte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas deutlich: Im vorigen Jahr seien die auf 4250 Läufer begrenzten Teilnehmerplätze schon nach drei Stunden weg gewesen. Wer zu spät kam, hatte das Nachsehen. Und während es beim Firmenlauf natürlich auch darum geht, wie die Belegschaft abschneidet oder ob der eigene Chef beziehungsweise die Chefin zu den schnellsten gehört, ist das Ereignis selbst vor allem eine große Netzwerkparty für die ganze Region; inzwischen zum 16. Mal veranstaltet von der IHK Südthüringen in Zusammenarbeit mit der Oberhofer Sport und Event GmbH.