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Firmenlauf im Süden Eine Laufparty, so begehrt wie Konzertickets

Der Countdown für die Anmeldung zum Firmenlauf in Thüringens Süden läuft: Jetzt heißt es schnell sein, sonst sind die begehrten Plätze weg.

Firmenlauf im Süden: Eine Laufparty, so begehrt wie Konzertickets
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Die neuen Laufshirts des SZM-Teams waren beim Pressetermin am Montag auch schon parat. Foto: J. Wenzel

Sie nennen sich „Die Spannzangen“ und sind auch schon ganz gespannt: Das Laufteam von SZM Spannwerkzeuge aus Zella-Mehlis. Der Termin, auf den sie hinfiebern ist zwar erst am 19. August, doch schon in der nächsten Woche wird es richtig erst. Denn genau am 5. Mai um 10 Uhr startet die Anmeldung auf der Internetseite www.firmenlauf-thueringens-sueden.de Wichtig in dem Zusammenhang: Die Anmeldungen können nur registrierte Teamchefs vornehmen – sie sollten jetzt bereits ihre Registrierung checken, lautet der Tipp der Veranstalter, nicht dass die im Spam-Ordner gelandet ist.

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Bereits die 16. Auflage

Mehr noch als bei dem Lauf-Ereignis an sich zählt bereits beim Anmelden das Tempo, machte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas deutlich: Im vorigen Jahr seien die auf 4250 Läufer begrenzten Teilnehmerplätze schon nach drei Stunden weg gewesen. Wer zu spät kam, hatte das Nachsehen. Und während es beim Firmenlauf natürlich auch darum geht, wie die Belegschaft abschneidet oder ob der eigene Chef beziehungsweise die Chefin zu den schnellsten gehört, ist das Ereignis selbst vor allem eine große Netzwerkparty für die ganze Region; inzwischen zum 16. Mal veranstaltet von der IHK Südthüringen in Zusammenarbeit mit der Oberhofer Sport und Event GmbH.

Wie das zum Beispiel in ihrer Firma so läuft, beschreibt Spannwerkzeuge-Geschäftsführerin Sabine Weiß unter anderem damit, dass an dem Tag mittags bereits eine Nudelparty (Nudeln mit Tomatensoße) steigt, damit die Läufer ihre Kohlenhydrat-Vorräte auffrischen können.

Auch mit Zukunftslauf

Am Nachmittag des 19. August geht es dann gemeinsam in die Rennsteig-Arena am Grenzadler, wo der Lauf-Start in diesem Jahr eine halbe Stunde auf 17.30 Uhr vorverlegt wurde. Hier finden im Rahmenprogramm auch der IHK-Zukunftslauf (Staffellauf für Schüler der 9. und 10. Klassenstufe, die für ein Paten-Unternehmen antreten) sowie das traditionelle Maskottchen- und Bobbycar-Rennen statt.

Erfreut zeigte sich Pieterwas, dass zum Beispiel auch bei SZM mehrere Teilnehmer des Vietnam-Projektes als Läufer an den Start gehen werden. Bei dem Projekt geht es um die Gewinnung von Fachkräften für die Region.