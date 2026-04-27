Firmenlauf im Süden: Eine Laufparty, so begehrt wie Konzertickets

Sie nennen sich „Die Spannzangen“ und sind auch schon ganz gespannt: Das Laufteam von SZM Spannwerkzeuge aus Zella-Mehlis. Der Termin, auf den sie hinfiebern ist zwar erst am 19. August, doch schon in der nächsten Woche wird es richtig erst. Denn genau am 5. Mai um 10 Uhr startet die Anmeldung auf der Internetseite www.firmenlauf-thueringens-sueden.de Wichtig in dem Zusammenhang: Die Anmeldungen können nur registrierte Teamchefs vornehmen – sie sollten jetzt bereits ihre Registrierung checken, lautet der Tipp der Veranstalter, nicht dass die im Spam-Ordner gelandet ist.