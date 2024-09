Es ist eine Erfolgsgeschichte eines Handwerksbetriebes im Bereich Fensterbau, auf die nach 40 arbeitsreichen Jahren der Glasermeister Dieter Rudolf zurückblicken kann, ohne sich Sorgen um die Zukunft des Familienunternehmens machen zu müssen. „Die Zukunft der Firma ist bei unserem Sohn Karsten als Glasermeister und Geschäftsführer in guten und sicheren Händen. Unser Handwerksbetrieb befindet sich mit seiner engagierten Mitarbeiterschaft von sechs Vollbeschäftigten und einem Rentner in Teilarbeitszeit in ruhigem Fahrwasser. Das Auftragsbuch ist gefüllt. Wir haben viele gute Gründe, in Zufriedenheit zurück, aber auch voraus zu blicken. Mit unseren zufriedenen Kunden, Zulieferern, Vertretern der Branche und allen, die uns wohlgesonnen sind, wollen wir am kommenden Freitag ab 11 Uhr unser Jubiläumsfest am Firmensitz in der Ahornallee in Unterpörlitz feiern und laden dazu herzlich ein“, sagt die Familie wie aus einem Munde.