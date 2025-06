Heute ist er der Senior in der Firma seines Sohnes Tino. Doch er hat den Grundstein gelegt, damals in den wilden Jahren um die Wende. Sich selbstständig zu machen, das war schon zu DDR-Zeiten sein Wunsch, erzählt Rolf Blaurock am Rande der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Firmenjubiläum. Damals war ihm das nicht vergönnt. Doch als sich die Wende anbahnte, dachte sich der Metallbauer: Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Er kümmerte sich und bekommt den Gewerbeschein – für 19 DM. Die Werkstatt in der Hinternäher Gartenstraße - heute heißt sie Gartenallee - war schon zuvor sein geliebtes Domizil in jeder freien Minute. „Ich habe schon vorher nebenbei viele Sachen aus Metall gefertigt. Bei Eggers in Schleusingen wurde mancher Kerzenständer, manche Wandgestaltung verkauft.“ Nun wurde es sein Beruf und es hieß Klinken zu putzen.