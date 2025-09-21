Mit einer großen Feier hat das Ilmenauer Software-Entwicklungsunternehmen Eastern Graphics am Freitagabend in der Festhalle sein 30-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Bereits am späten Nachmittag füllte sich der große Saal, am Abend waren geschätzte 370 Mitarbeiter vom Stammsitz in Ilmenau, von den Tochterunternehmen, Geschäftskunden sowie zahlreiche Familienangehörige mit dabei. Auch Gäste aus der Wirtschaftsförderung, Vertreter der Sparkasse, Landrätin, Oberbürgermeister, TU-Rektor und viele weitere VIPs gaben sich die Ehre.