﻿Frauen sind ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft. Ohne Frauen in der Fertigung, im Vertrieb oder der Verwaltung stünde manch Betrieb wirtschaftlich nicht so erfolgreich da. Ihre Power stärkt viele heimische Unternehmen. Doch Frauen sind oft die am meisten belastete Gruppe. Studien zeigen, dass sie häufiger krankgeschrieben sind, mehr Care-Arbeit leisten und merklich häufiger unter psychischen Erkrankungen leiden als Männer. Frauen in den Betrieben zu stärken, das hat für Franziska Reich einen doppelten Nutzen. Einerseits, erklärt die Meiningerin, stünden sie im Unternehmen an ihrem Arbeitsplatz beständiger zur Verfügung, andererseits entlaste das Wohlbefinden und eine bessere Gesundheit der Frauen im Unternehmen die Firmenbilanz, weil Ausfälle und Zusatzkosten vermieden werden. Vor diesem Hintergrund entwickelte die Mutter zweier Kinder die Idee zur Gründung der Happy Women Company.