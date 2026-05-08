Ein fester Bestandteil vieler Volleyballbegeisterter ist der Firmen-Cup sowie der Poser-Mixed Cup – ausgerichtet vom 1. Sonneberger Volleyballclub 2004. Am Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai, ist es in der Lohau-Halle wieder soweit. Insgesamt 30 Teams spielen die verschiedenen Turnierkategorien. Am Freitag von 17 bis etwa 23 Uhr streiten Firmenvertretungen der Region um den heiß begehrten Wanderpokal. Nachdem das Kaeser-Team 2025 gewonnen hatte, wollen sich nun andere die Trophäe unter die Nägel reißen. Am Samstag folgt das traditionsreiche Poser-Turnier in zwei Kategorien: Ab 9.30 Uhr spielen die Freizeitteams, am Nachmittag folgen die „Aktiven“. Dabei treffen Volleyballer der Region, aber auch viele Ehemalige bis etwa 22 Uhr aufeinander. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl und am Freitag für die musikalische Begleitung gesorgt.