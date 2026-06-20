Acht Arbeiter wurden aus dem Gebäude evakuiert. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.
Firma Systec Plastics Großbrand in Eisfelder Industriehalle
Steffen Ittig 20.06.2026 - 09:16 Uhr
Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, kam es in einer Industriehalle der Firma Systec Plastics in Eisfeld am Eichgraben zu einem Brand. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einer Maschine aus.
Acht Arbeiter wurden aus dem Gebäude evakuiert. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.