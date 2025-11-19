Es ist ein grauer Nachmittag im November in den Räumen der Segu GmbH. Der Automobilzulieferer fertigt am Standort Barchfeld Bordnetzsysteme und Fahrzeugelektronik. Inmitten dieses hochtechnisierten Umfelds befindet sich Henry Gerull im Kreise derer, die ihn die letzten Jahre voranbrachten. Der 30-Jährige ist in seinem sicheren Hafen, einem Ort, an dem die Welt einer klaren, unumstößlichen Logik folgt. Gerull ist Asperger-Autist. Ein Begriff, den viele kennen, aber nur wenige wirklich verstehen. Gesellschaftlich fällt er auch unter das Schlagwort „Neurodivergenz“. Doch was bedeutet das für einen Arbeitgeber im Wartburgkreis?