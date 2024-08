Firma Schmuck Logistik Kaltensundheim: Einzug ins neue Betriebsgebäude

Zuhause war es längst zu klein geworden

Das logistische Knowhow entwickelte sich weiter, nachdem Sebastian eine Weiterbildung zum Fachwirt für Güterverkehr und Logistik absolvierte: Man erweiterte das Angebot für Güterverkehr- und Logistikdienstleistungen. Das Büro im Wohnhaus wurde zu klein, man zog in angemietete Räumlichkeiten in der ehemaligen Molkerei. Zum Jahresanfang 2022 wurde das Einzelunternehmen „Schmuck-Transporte“ in „Schmuck Logistik GmbH“ umfirmiert. Wenig später, im Mai, war Spatenstich für den Firmenneubau und „nicht nur der Beginn eines großen Bauprojektes, sondern auch ein bedeutender Schritt in Richtung vielversprechende Zukunft“, sagte der Juniorchef bei der Einweihung der Halle. Hier sind nun alle Arbeitsbereiche, vom Kaufmännischen über die Fahrzeugpflege bis hin zu Reparaturen und der sicheren Abstellmöglichkeit der Fahrzeuge, unter einem Dach. „Mit dem Neubau haben wir die Weichen für zukünftige Erfolge gestellt und eine Basis für weiteres Wachstum geschaffen“, hieß es am Einweihungstag.

Am Einweihungs-Samstag mit vielen Gästen. Foto: Schmuck Logistik

Als großes Erfolgspfand für die Firma wurden die engagierten Mitarbeiter bezeichnet: „Motor und Antrieb des Erfolgs“. „Mit viel Leidenschaft und Einsatz stellt ihr euch jeden Tag den Herausforderungen des Arbeitsalltags. Jeder von Euch trägt dazu bei, dass wir erfolgreich sind und gemeinsam wachsen können. Dafür ein herzliches Dankeschön und meinen Respekt“, so der Juniorchef. Mutter Jutta hilft trotz Ruhestands noch mit und die nächste Generation steht mit Jannis und Luca schon in den Startlöchern. Die Einweihung des Neubaus sieht man als „ein klares Zeichen, dass wir mit unseren starken Geschäftspartnern bereit für einen gemeinsamen Weg in eine vielversprechende Zukunft sind und uns neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen. Dieses Gebäude soll ein Ort werden, an dem neue Ideen geboren werden und jeder von uns seine Kreativität und seine Stärken entfalten kann.“

Darbietungen des Nachwuchses. Foto: Schmuck Logistik

In der neuen Halle und auf dem Gelände wurde die Einweihung mit Musik und Hobby- Darbietungen des Nachwuchses gefeiert. Viele Gäste waren dazu gekommen und gratulierten dem erfolgreichen Mittelstandsbetrieb.