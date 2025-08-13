Viele geladene Gäste aus der Region und darüber hinaus kamen am Dienstag zusammen, um mit Thomas Schröder und den Mitarbeitern von Kamat die Eröffnung der Ausstellung für Verkaufsautomaten für Eis, Kaffee, die Gastrolinie, für regionale Erzeuger, 24-Stunden-Märkte, kleinere Snacks und mehr zu feiern. Geschäftsführer Thomas Schröder wollte sich damit seinen Nachbarn vorstellen, den treuen Kunden danken und neue Kunden gewinnen. Eine Mischung, die gut ankam. Überraschend im Showroom die Raffinesse, mit denen die Automaten ihre Arbeit tun. Und genau das ist ein weiteres Standbein des Unternehmens Kamat im Jahr 2025. Die Anfänge waren bescheiden.