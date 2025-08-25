Alle Jahre wieder lädt die Tauchsportgemeinschaft der TU Ilmenau zum Sommerwettkampf und den Landesjugendspielen im Finswimming (Flossenschwimmen) in das Freizeitbad am Hammergrund ein. Dieses Jahr nun schon zum 26. Mal. 139 Teilnehmer aus neun Vereinen waren der Einladung gefolgt. Neben Thüringer Vereinen waren auch der Tauchclub Potsdam mit zwei Schwimmerinnen und der Tauchclub Harz aus Wernigerode mit 17 Teilnehmern dabei. Der TSC Weimar stellte mit 33 die meisten Starter. Für die Gastgeber starteten zehn Mädchen aus den Jahrgängen 2017 bis 2008 und fünf Jungs aus den Jahrgängen 2016 bis 1998.