Der Große Finsterberg ist mit seinen 944 Metern der dritthöchste Berg im Thüringer Wald und vulkanischen Ursprungs. Die Aussicht von seinem 2019 errichteten Turm, der den ursprünglichen Holzturm ersetzte, ist grandios. Seine Stufen, die acht Meter nach oben in die Höhe führen, hat sich auch am Sonntag kaum jemand entgehen lassen, um die Blicke bis hin zum Kickelhahn, zum Ringberg, Dolmar, zum Großen Beerberg bis hin zum Schneekopf schweifen zu lassen, als zu seinen Füßen wieder Finsterbergfest gefeiert worden ist. Für eine regelrecht dramatisch-schön wirkende Kulisse sorgten dabei die dicken, grauen Wolken