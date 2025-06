Am Donnerstag kam im Haus am Hohen Stein in der Schmiedefelder Brunnenstraße 1 der Ortsteilrat Schmiedefeld zusammen. Allzu viele Punkte standen für die Zusammenkunft nicht auf der Tagesordnung. Vor allem ging es darum. Geplante Mittel für verschiedene traditionelle Veranstaltungen, die in nächster Zeit anstehen, zu bewilligen. Die aktuellste davon war das Finsterbergfest, das am Sonntag in Schmiedefeld anstand. Dafür gab es 800 Euro.