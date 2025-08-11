Vieles, was die Landesregierung zur Haushaltslage der Thüringen Kommunen analysiert hat, ist richtig: Dass es den Städten, Gemeinden und Landkreisen schlecht geht. Dass sich am Leben vor Ort bemisst, wie zufrieden Menschen mit der Demokratie sind. Dass es dringend mehr Geld für Schulen, Kindergärten, Straßen, Brücken, Feuerwehren und vieles mehr braucht. Wie genau den Kommunen hunderte Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können, ist dabei eher zweitrangig. Entscheidend ist, dass sie Geld bekommen passiert.