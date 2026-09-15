Finanzminister sieht Sachsen in Übergangssituation

Der Minister spricht von einer klassischen Übergangssituation. "Wir haben nach wie vor ein strukturelles Defizit von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die Frage ist, ob wir das mit unseren Reformanstrengungen beseitigen können." Perspektivisch müsse man dieses Defizit egalisieren. Auf einen Schlag wären die Einschnitte aber so hart, dass die Gesellschaft das nicht überstehen würde. Das Land könne ohnehin nur bei den freiwilligen Leistungen die Axt anlegen. Das wäre aber für jeden Bürger direkt spürbar. "Dennoch: Wir müssen umbauen. Auf Dauer werden wir uns das nicht leisten können."