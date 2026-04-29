Finanzplanungen bis 2030 Bundeshaushalt mit vielen offenen Fragen - das steckt drin

"Globalpositionen" könnten noch für Streit sorgen

Für 2027 sei es gelungen, eine Lücke von ursprünglich rund 34 Milliarden zu schließen - ohne eine milliardenschwere Rücklage zu nutzen, hieß es im Finanzministerium. Grund sind zum einen Einsparungen in Ressorts. Klingbeil hatte alle Ressorts zu einer Einsparvorgabe von einem Prozent verpflichtet. Ergebnis laut Kabinettsvorlage: Einsparungen im Bundeshaushalt von rund 4 Milliarden Euro pro Jahr.

Das Problem: die zur Haushaltskonsolidierung vorgesehenen Maßnahmen werden als "Globalpositionen" aufgeführt mit einem Umfang von vielen Milliarden Euro - deren Umsetzung ist aber noch gar nicht auf den Weg gebracht worden. So ist die Rede von einer "Weiterentwicklung" der gesetzlichen Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der Rentenversicherung mit einer Absenkung der jeweiligen Bundeszuschüsse.

Bei der Rentenreform ist noch völlig unsicher, wie sie aussehen soll, es drohen Konflikte in der schwarz-roten Koalition. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollen bis Anfang Juli umgesetzt werden, wenn das Kabinett den Regierungsentwurf des Haushalts beschließen will. Der Vorwurf der "Luftbuchungen" steht im Raum.

Unklar ist auch, welche Finanzhilfen genau abgebaut werden sollen - und wie viel Geld das bringen soll. Klingbeils Berater Jens Südekum schrieb auf der Plattform X, das Finanzministerium habe bei Subventionen und Steuervergünstigungen eine Streichliste im Umfang von rund 4 Milliarden Euro vorgelegt. "Hier hat die Union noch Bauchschmerzen."

Haushaltslücke von etwa 140 Milliarden Euro droht

Für die Jahre ab 2028 bestehen trotz geplanter Einsparungen nach wie vor große Lücken. Für 2028 habe der sogenannte Handlungsbedarf auf unter 30 Milliarden Euro mehr als halbiert werden können, hieß es im Finanzministerium. Im Jahr 2029 liegt die Lücke bei 51 Milliarden Euro und im Jahr 2030 bei rund 60 Milliarden Euro, wie aus der Kabinettsvorlage hervorgeht. Helfen sollen auch geplante Änderungen bei der Tilgung von Krediten, die während der Corona-Pandemie aufgenommen wurden - um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern.

Der Haushalt ächzt unter drastisch steigenden Zinsausgaben. Sie sollen von geplanten gut 30 Milliarden Euro 2026 auf rund 43 Milliarden Euro im kommenden Jahr und auf 78,7 Milliarden Euro im Jahr 2030 steigen - das nimmt der Bundesregierung Spielräume.