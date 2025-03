Finanzpaket: Milliarden-Paket: Voigt spricht von historischer Chance

Offen ist allerdings auch, wie sich Landesregierungen mit Beteiligung von FDP, Linken und BSW entscheiden. Die FDP ist in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz beteiligt, beide Länder haben je vier Stimmen im Bundesrat. Das BSW regiert neben Thüringen auch in Brandenburg (vier Stimmen) mit. Die Linke ist in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern (je 3 Stimmen im Bundesrat) an den Landesregierungen beteiligt.