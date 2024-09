Finanznot: Umfrage: Suchtberatungsstellen stehen mit Rücken zur Wand

Hamm - Viele Suchtberatungsstellen in Deutschland stehen nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) finanziell mit dem Rücken zur Wand. In einer Befragung gaben etwa Dreiviertel der öffentlich finanzierten Suchtberatungsstellen an, dass sie ihre Kosten in diesem Jahr nicht vollständig decken können, wie die DHS in Hamm berichtete. Sie habe im Frühjahr gut 1.300 Einrichtungen angeschrieben, von rund 900 Rückmeldungen seien die Angaben von knapp 550 Beratungsstellen vor allem aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg eingeflossen.