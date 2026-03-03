 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Finanznot: Oberbürgermeister fordern Merz zu Gespräch auf

Finanznot der Kommunen Finanznot: Oberbürgermeister fordern Merz zu Gespräch auf

Die Finanznot in den Landeshauptstädten wächst. Jetzt fordern 13 Oberbürgermeister von Friedrich Merz konkrete Schritte zur Entlastung – und laden zum Gespräch ein.

Finanznot der Kommunen: Finanznot: Oberbürgermeister fordern Merz zu Gespräch auf
1
Die Oberbürgermeister unter anderem aus Dresden bitten Bundeskanzler Merz wegen der Finanznot der Kommunen dringend um ein Gespräch. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden - Die Oberbürgermeister von Dresden, Magdeburg und Erfurt sowie Amtskollegen aus anderen Landeshauptstädten haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schnellstmöglich um ein Gespräch gebeten. Hintergrund ist die Finanznot der Kommunen. Es müssten dringend konkrete und zeitnahe Entscheidungen zur Entlastung der Städte her, schreiben die Stadtchefs in einem gemeinsamen Brief mit der Spitze des Deutschen Städtetages.

Nach der Werbung weiterlesen

Merz habe im Dezember angekündigt, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Vorschläge erarbeiten sollten. Was bisher passiert sei, sei jedoch nicht geeignet, die großen Finanzprobleme der Städte zu lösen. Die Lage habe sich nicht verbessert, sondern weiter verschärft. Die Oberbürgermeister baten Merz, jetzt mit ihnen in einen vertiefenden Dialog zu treten.