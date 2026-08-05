Staub mischt sich mit heißer Sommerluft, und Vacha ist in Bewegung. Mittendrin: Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW). Die Spitzenpolitikerin macht hier Station auf ihrer Sommertour. Gemeinsam mit Daniel Schmidt, dem Leiter der Abteilung Öffentliche Kunden bei der Thüringer Aufbaubank (TAB), erlebt sie die hitzige kommunale Realität direkt unter ihren Füßen. Vachas Bürgermeister Martin Müller (CDU) führt die Gäste zielgerichtet von einer Baustelle zur nächsten. An seiner Seite begleiten Vizebürgermeisterin Daniela Tischendorf und Völkershausens Ortsteilbürgermeister Martin Witzel (beide CDU) den dynamischen Marsch durch das Stadtgebiet. Der Rundgang offenbart Potenziale. Beim Blick auf die vorgelegten Pläne zur Umgestaltung des Stadtkerns zeigt sich die Ministerin sofort überzeugt: „Wir sehen ganz viele gute Ideen.“