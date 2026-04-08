Finanzmärkte: Waffenruhe im Iran treibt Börsen in Ostasien an

Seoul/Tokio - Die Börsenkurse in Ostasien sind nach der angekündigten Waffenruhe im Iran kräftig gestiegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Mittwochmorgen (Ortszeit) um 4,4 Prozent zu. Der südkoreanische Kospi rangierte zeitweise rund 6 Prozent im Plus. Die Börse in Südkorea hat aufgrund der starken Kursbewegung gar vorübergehend den Handel ausgesetzt, um die extreme Volatilität zu dämpfen. Der australische S&P ASX 200 startete den Handelstag mit einem Plus von über 2,6 Prozent ebenfalls positiv.