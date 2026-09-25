Finanzkriminalität: Länder für mehr Rechte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Berlin/Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat sich im Bundesrat erneut für eine bessere Bekämpfung der Finanzkriminalität eingesetzt. Die Länderkammer beschloss Entschließungsanträge des Bundeslandes mit dem Wunsch, dass der Organisierten Kriminalität fortan leichter illegal erworbenes Vermögen entzogen werden kann. Damit ergeht nun an den Bundestag die Aufforderung, das "Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz" um diesen Aspekt zu erweitern. Der Beschluss hat empfehlenden Charakter. Der Bundestag muss dem nicht zustimmen.