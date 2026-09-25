Finanzkriminalität: Länder für mehr Rechte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Länder sollen eigenständig Verfahren führen können

Auch einem zweiten Antrag Sachsens folgte die Länderkammer. Damit ist der Bund aufgefordert, dass nicht nur der Zoll, sondern auch die Bundesländer mit ihren Finanzbehörden eigenständige Verfahren zur Aufklärung, Sicherung und Einziehung verdächtiger Vermögen führen dürfen. "Das sollte nicht nur allein dem Zoll möglich sein. Für die Länder sollten dieselben Befugnisse und Eingriffsmöglichkeiten gelten wie für den Zoll", argumentierte Piwarz.