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Finanzierung weiter unklar Hoffnung für Ausbau der Mitte-Deutschland-Bahnverbindung?

Noch fehlt Geld: Thüringen dringt weiter auf den versprochenen Ausbau der Bahnstrecke, die Ost und West schneller verbinden soll. Der Landesverkehrsminister gibt sich zuversichtlich.

Finanzierung weiter unklar: Hoffnung für Ausbau der Mitte-Deutschland-Bahnverbindung?
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Thüringens Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) ist überzeugt, dass der Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung doch noch realisiert werden kann. (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringen macht sich weiter Hoffnung auf einen Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung der Bahn. "Ich gehe nach wie vor von einem Baustart 2027 aus", sagte Thüringens Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) der Deutschen Presse-Agentur nach einer auswärtigen Kabinettssitzung, bei der auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit dabei war. Schütz sagte, er vertraue auf die Aussagen von Schnieder und des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) zur Mitte-Deutschland-Verbindung.

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Finanzierung steht noch nicht

Beiden sei klar, wie wichtig das Thema nicht nur für Thüringen, sondern auch für eine europäische Verbindung zwischen Rhein/Ruhr und Polen sei. "Davon will ich mich auch nicht verabschieden und alles andere wäre eine absolute Katastrophe." Schütz sagte, er habe das Gefühl, dass man der Lösung näher gekommen sei. Schnieder hatte dem MDR gesagt, man kämpfe derzeit um eine Finanzierung. 

Die "Mitte-Deutschland-Verbindung" soll für kürzere Fahrtzeiten von Sachsen über Thüringen in den Westen Deutschlands sorgen. Anfang dieses Jahres war bekanntgeworden, dass der Bau womöglich nicht wie geplant beginnen kann. 

Elektrifizierung geplant

Wie aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel hervorgeht, fehlen bis 2029 trotz der vom Bund aufgenommenen Milliardenschulden im Rahmen des sogenannten Sondervermögens rund zwei Milliarden Euro für den Bau mehrerer Bahn-Projekte. Darunter ist auch der mit Baukosten in Höhe von 544 Millionen Euro veranschlagte Teilabschnitt von Weimar über Gera nach Gößnitz auf der insgesamt 517 Kilometer langen Mitte-Deutschland-Verbindung. 

Die Strecke soll komplett elektrifiziert werden. Das soll für schnellere Fernverkehrsverbindungen von Chemnitz und Dresden über Erfurt in die Rhein-Main-Region und das Ruhrgebiet sorgen.