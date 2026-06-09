Finanzierung weiter unklar: Hoffnung für Ausbau der Mitte-Deutschland-Bahnverbindung?

Erfurt (dpa/th) - Thüringen macht sich weiter Hoffnung auf einen Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung der Bahn. "Ich gehe nach wie vor von einem Baustart 2027 aus", sagte Thüringens Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) der Deutschen Presse-Agentur nach einer auswärtigen Kabinettssitzung, bei der auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit dabei war. Schütz sagte, er vertraue auf die Aussagen von Schnieder und des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) zur Mitte-Deutschland-Verbindung.