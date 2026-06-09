Finanzierung weiter unklar: Hoffnung für Ausbau der Mitte-Deutschland-Bahnverbindung?

Finanzierung steht noch nicht

Beiden sei klar, wie wichtig das Thema nicht nur für Thüringen, sondern auch für eine europäische Verbindung zwischen Rhein/Ruhr und Polen sei. "Davon will ich mich auch nicht verabschieden und alles andere wäre eine absolute Katastrophe." Schütz sagte, er habe das Gefühl, dass man der Lösung näher gekommen sei. Schnieder hatte dem MDR gesagt, man kämpfe derzeit um eine Finanzierung.