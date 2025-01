Oft müssten Einrichtungen mühsam über Fundtierverträge verhandeln. "Manche Kommunen zahlen minimale Pauschalbeträge, andere übernehmen die Kosten nur für wenige Wochen", kritisiert Schröder. Eine einheitliche Regelung gebe es nicht. Besonders die Ausgaben für die Resozialisierung schwer vermittelbarer Hunde seien in vielen Fällen nicht gedeckt. "Am Ende stehen wir als Tierschützer vor den Rathäusern wie Bettler", so Schröder.