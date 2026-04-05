Finanzielle Sorgen: Thüringer Tierparks stemmen sich gegen Preisdruck

Wetter und Personal als Stolpersteine

"Wir hoffen für die neue Saison in erster Linie auf gutes Wetter", sagte Silvio Dietzel, Inhaber des Affenwalds Straußfurt (Kreis Sömmerda). Kälte und zeitweiser Schneefall hätten den Saisonstart am 28. März dominiert. Neben den gestiegenen Preisen für Energie und Personal werde es immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu finden, die auch am Wochenende arbeiten wollten. Dennoch werde bewusst auf eine Preiserhöhung verzichtet - damit auch Gäste mit einem knapperen Budget sich weiter einen Besuch leisten könnten. Dieses Konzept habe auch nach der Corona-Zeit gut funktioniert. "Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft durchhalten können."