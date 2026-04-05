Finanzielle Sorgen: Thüringer Tierparks stemmen sich gegen Preisdruck

Leinefelde/Hörselberg-Hainich/Suhl/Gera (dpa/th) - Ähnlich unstet wie das Aprilwetter sind die Aussichten der Thüringer Tierparks und Gehege für die kommende Saison. "Die Lage ist insgesamt schwieriger geworden", erklärte Christoph Schmidt, Sprecher des Alternativen Bärenparks Worbis (Landkreis Eichsfeld). Ähnlich äußerten sich die Sprecher des Wildkatzendorfs Hütscheroda, des Affenwalds in Straußberg sowie der Tierparks in Suhl und Gera. Vor allem die Kosten für Energie, Personal und Futter würden eine immer größere Belastung, hieß es weitgehend übereinstimmend. Der ebenfalls angefragte Zoopark in Erfurt äußerte sich dazu nicht.