Insgesamt gab es bei den Amtsgerichten in Thüringen im ersten Quartal 640 Insolvenzverfahren - 419 davon waren Verbraucherinsolvenzen. Es ging bei allen Verfahren um unbezahlte Forderungen von insgesamt 127,5 Millionen Euro. Bei Verbraucherinsolvenzen waren es im Schnitt pro Fall Schulden in Höhe von 51.000 Euro. Die Gläubigerforderungen lagen damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum (61,6 Millionen Euro).