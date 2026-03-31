Der Haushalt der Stadt Eisfeld steht. Mit Defizit zwar, das aus dem Verwaltungshaushalt rührt. „Wir haben realistisch geplant. Und uns war von Anfang an klar, dass wir das Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass wir mit einem Minus aus dem Verwaltungshaushalt gehen“, sagt Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler Eisfeld). Wichtig sei eines gewesen: Die Pflichtaufgaben aber auch die freiwilligen sollten erfüllt, wichtige Themen abgearbeitet werden. Dafür nehme die Stadt, die nahezu schuldenfrei ist, das Minus im Verwaltungshaushalt in Kauf.