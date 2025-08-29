Finanzfachwesen: Nachwuchs für Thüringens Steuerprüfer und Co.

Erfurt (dpa/th) - Sie entscheiden künftig etwa darüber, ob Thüringens Steuerpflichtige nachzahlen müssen oder Geld vom Fiskus zurückbekommen: 106 frisch ausgebildete Frauen und Männer beginnen ab September ihren Dienst in den Thüringer Finanzämtern. Sie erhielten am Donnerstag nach bestandenen Prüfungen ihre Zeugnisse, wie das Finanzministerium mitteilte. Davon treten 63 Finanzwirtinnen und Finanzwirte und 43 Diplom-Finanzwirtinnen und Diplom-Finanzwirte neu in den mittleren beziehungsweise gehobenen Dienst der Thüringer Steuerverwaltung ein.