Finanzen: Wolf verteidigt neuen Leitungsstab im Ministerium

Erfurt (dpa/th) - Vor den anstehenden Haushaltsgesprächen hat Thüringens Finanzministerin Katja Wolf den Ausbau der Leitungsebene in ihrem Ministerium verteidigt. "Wir haben eine ganz große Verantwortung für den kommunalen Bereich und im Besonderen dafür, den kommunalen Finanzausgleich mit einer großen Reform zu versehen. Das ist ein hoher Verwaltungsaufwand, den es so vorher im Finanzministerium nicht gab", sagte die BSW-Politikerin im MDR Thüringen Journal. Außerdem nehme sie ihre Rolle als stellvertretende Ministerpräsidentin ernst. Das sei eine Aufgabe, die Koordinationsaufgaben mit sich bringe.