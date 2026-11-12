Finanzen Was die Einigungen beim Haushalt für die Bürger bedeuten

Konkret geht es um rund 5 Milliarden Euro pro Jahr. Union und SPD haben noch keinen Weg der Gegenfinanzierung gefunden. Verbände wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagen, eine Senkung der Stromsteuer würde Anwendungen wie Elektroautos und Wärmepumpen wirtschaftlich attraktiver machen.

Was ist mit der kalten Progression?

Ebenfalls ungeklärt ist ein vollständiger Ausgleich der kalten Progression. Das fordert die Union, würde aber ebenfalls Milliarden kosten. Die kalte Progression ist eine versteckte Steuererhöhung: Steigt das Einkommen wegen der Inflation, muss man mehr Steuern zahlen, ohne dass man sich von seinem Geld mehr leisten kann. Die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Einkommensteuerreform mit höherem Grundfreibetrag, höherem Elterngeld und stärkerer Besteuerung der höchsten Einkommen reicht der Union nicht aus.

Experten warnen, Entlastungen bei der geplanten Reform der Einkommensteuer drohten im kommenden Jahr zu verpuffen. Die geplante Steuerentlastung 2027 komme bei Arbeitnehmern kaum an, ergaben Berechnungen des Deutschen Steuerzahlerinstituts vom Bund der Steuerzahler für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. "Höhere Sozialbeiträge zehren die Entlastung fast vollständig auf oder führen in vielen Fällen sogar zu Belastungen."