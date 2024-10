Finanzen: Umfrage: Viele Sparer legen Geld für Krisenzeiten beiseite

Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Postbank, verwies auf eine insgesamt wieder gestiegene Sparquote in Deutschland. Gründe dafür seien neben den gestiegenen Zinsen auch die erhöhte Vorsicht der Verbraucher mit Blick auf Konjunkturschwäche und Unsicherheiten am Arbeitsmarkt. Zuletzt lag die Sparquote in Deutschland laut Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute bei 11,3 Prozent.