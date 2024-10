Finanzen: Städtetag warnt wegen Finanznot vor Einschnitten in Kommunen

München (dpa/lby) - Der Bayerische Städtetag warnt vor einer immer kritischeren finanziellen Lage der Kommunen und möglichen drastischen Konsequenzen: Sollte die Finanzausstattung der Kommunen nicht gesichert werden, würde dies die soziale, schulische, gesundheitliche und technische Infrastruktur gefährden. "Fehlende Mittel bedeuten, dass Städte und Gemeinden dringende Investitionen in Kitas und Schulen, in die Infrastruktur mit Straßen und Wegen, in die Energieversorgung oder den öffentlichen Nahverkehr schieben oder streichen müssen", sagte der Städtetagsvorsitzende Markus Pannermayr. Oder Kommunen müssten sich verschulden - doch auch hier gebe es Grenzen.