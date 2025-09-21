Finanzen: Staatskanzlei: Geld für Ehrenamt, Bürgermedien und Sport

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner hat an das Parlament appelliert, den geplanten Doppelhaushalt 2026/2027 noch in diesem Jahr zu beschließen. "Damit Ehrenamt, Sport und Medien in den nächsten zwei Jahren verlässlich und planbar unterstützt und gefördert werden können, ist es notwendig, dass der Landtag noch in diesem Jahr den Doppelhaushalt beschließt und wir gemeinsam verlässliche Rahmenbedingungen schaffen", sagte der CDU-Politiker, der auch Sport-, Ehrenamts- und Europaminister ist, in einer Mitteilung.