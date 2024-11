München (dpa/lby) - In der Debatte um eine Reform der Schuldenbremse fordert die bayerische SPD von CSU und CDU mehr Kompromissbereitschaft. "Markus Söder muss endlich die ideologischen Scheuklappen in Sachen Schuldenbremse abnehmen. Es geht darum, dass Bayern Spitze bleibt und das gelingt nicht, wenn sich keiner der wahren Leistungsträger den Freistaat mehr leisten kann", sagte Bayerns SPD-Landeschefin Ronja Endres in München. Die SPD stehe bereit, der Ball liege aber zunächst bei der Union.