Finanzen: Schulden der Gemeinden und Landkreise steigen weiter

Laut Statistischem Landesamt haben 263 kreisangehörige Gemeinden ihren Schuldenstand verringert, in den anderen 152 ist er gestiegen. Bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ging der Schuldenstand in Chemnitz und im Vogtlandkreis zurück, in den anderen Landkreisen sowie in Dresden und Leipzig stieg er. Fast die Hälfte (49,3 Prozent) der kommunalen Schulden entfiel 2025 auf die kreisfreien Städte, im Vorjahr lag der Anteil noch bei 44,7 Prozent.