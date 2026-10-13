Kamenz (dpa/sn) - Der Schuldenstand der sächsischen Gemeinden und Landkreise ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Zum 31. Dezember lag er bei 3,815 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Das waren 641 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung der kommunalen Haushalte lag demnach bei 947,34 Euro. Den geringsten Schuldenstand pro Einwohner hatte die Gemeinde Dürrhennersdorf mit 1,15 Euro, den höchsten Gornau mit 3.257,59 Euro.
Finanzen Schulden der Gemeinden und Landkreise steigen weiter
dpa 13.10.2026 - 10:02 Uhr