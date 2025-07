Einen Klein-Konzern wie den FC Bayern München könnte man in Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg oder Brotterode-Trusetal gut gebrauchen. Denn die Mitarbeiter, gerade die Profis als hoch dotierte Angestellte, zahlen Lohn- und Einkommensteuer (LEK) in einer Millionenhöhe, die man schwindelerregend nennen kann. Die LEK ist eine der prominentesten, und vor allem eine der ergiebigsten Steuern überhaupt. Und die Kommune – in diesem Fall München – bekommt neben den Großabsahnern Bund und Bundesland auch noch einiges ab.