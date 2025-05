Zum Jahresanfang, spätestens aber Ende des ersten Quartals sollten Städte und Gemeinden ihre Haushalte fertig haben. Die Realität sieht jedoch anders an. In Schmalkalden hat es Bürgermeister Thomas Kaminski erst am 28. April geschafft, dem Stadtrat einen fertigen Haushaltsentwurf für 2025 vorzulegen. So spät wie noch nie. Jetzt können die Fraktionen in Klausur gehen, kann das Zahlenwerk in den jeweiligen Ausschüssen des Stadtrates sowie in den sieben Ortsteilräten diskutiert werden. Hinter verschlossenen Türen hat das der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss Anfang dieser Woche bereits getan. Sechs Stunden soll die Debatte gedauert haben. Das Ergebnis wird die Öffentlichkeit wohl erst in der Stadtratssitzung am 19. Mai um 18 Uhr erfahren. Dann wird feststehen, in welchen Bereichen die Stadt ihre finanziellen Prioritäten setzt – und von welchen Wünschen sie sich verabschieden muss.