Dresden/Erfurt - Angesichts enger Haushaltslagen und hoher Investitionsbedarfe stellen die Vizeministerpräsidentinnen von Sachsen und Thüringen starre Positionen in der Finanzpolitik infrage. "Das Absurdeste, was man volkswirtschaftlich machen kann, ist, in die Krise hineinzusparen und sie so zu verstärken", sagte Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW) in einem gemeinsamen Podcast-Interview mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Das Interview führten die "Leipziger Volkszeitung" und die "Sächsische Zeitung".