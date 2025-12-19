Köpping verwies darauf, dass Sachsen den Doppelhaushalt 2025/26 ohne neue Kredite beschlossen habe, dafür aber Rücklagen eingesetzt worden seien. Für den kommenden Haushalt zeichne sich eine Lücke von 2,9 Milliarden Euro ab. "Wir prüfen gerade Einsparpotenziale. Dann wird sich zeigen, ob wir das Defizit schließen können." Wenn es keine andere Lösung gebe, müsse man über Kredite reden. "Wir brauchen sie für Investitionen", sagte Köpping.