Finanzen: Rechte Patrioten-Fraktion soll EU-Gelder zurückzahlen

Brüssel - Die rechte EU-Parlamentsfraktion "Patrioten für Europa" (PfE) soll nach den Ergebnissen einer internen Prüfung der Parlamentsverwaltung EU-Mittel illegal verwendet haben. Es geht um rund 277.000 Euro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, wie aus Unterlagen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Die PfE verstieß demnach insbesondere gegen Vorschriften zu Spenden und Vergabeverfahren, indem sie beispielsweise Gelder an einen Verein zur Förderung des Futsals (Hallenfußball) auf Martinique oder ein Quad-Verein auf Guadeloupe gab.