Finanzen: Rechte Patrioten-Fraktion soll EU-Gelder zurückzahlen

Die Verstöße seien kein Versehen, sagte dazu der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund, der Mitglied im Haushaltskontrollausschuss ist. Die Rückzahlung des Geldes sei nicht genug: Die Europäische Staatsanwaltschaft solle ermitteln und klären, was genau mit dem Geld passiert ist. Es müssten wirksame Sanktionen gegen die Verantwortlichen geben. "Diese Kultur des Betrugs muss ein Ende haben", so Freund. Die PfE-Fraktion äußerte sich zunächst nicht zu den festgestellten Verstößen. Zu ihr gehören neben dem RN auch Viktor Orbans Fidesz-Partei oder die österreichische FPÖ.