Auch nach dem Internationalen Frauentag lenkt die Diakonie den Blick auf Herausforderungen und Lösungen für Frauen – und nimmt insbesondere Schwangere im Wartburgkreis in den Blick. „Der Tag steht für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und die Rechte von Frauen. Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Wartburgkreis nehmen dies zum Anlass, auf ihre Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.