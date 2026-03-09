Auch nach dem Internationalen Frauentag lenkt die Diakonie den Blick auf Herausforderungen und Lösungen für Frauen – und nimmt insbesondere Schwangere im Wartburgkreis in den Blick. „Der Tag steht für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und die Rechte von Frauen. Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Wartburgkreis nehmen dies zum Anlass, auf ihre Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.
Finanzen, Recht, Abbruch Wo Schwangere im Wartburgkreis Hilfe finden
Redaktion 09.03.2026 - 10:00 Uhr