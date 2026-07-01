Finanzen: Rechnungshofbericht zum Umgang mit Steuergeldern kommt

Rudolstadt (dpa/th) - Thüringens Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke legt am Mittwoch (11.00 Uhr) den Jahresbericht der Finanzkontrolleure vor. Es geht unter anderem darum, ob der Freistaat dank dreistelliger Millionenbeträge aus dem Sondervermögen des Bundes mehr Geld in Investitionen und Infrastrukturprojekte steckt. Auch auf die Verschuldung des Landes hat der Rechnungshof einen Blick. Thüringen hat einen Landeshaushalt in der Größenordnung von mehr als 14 Milliarden Euro.