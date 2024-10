Finanzen: Ramelows Regierung legt ihren letzten Haushaltsentwurf vor

Ramelow geht davon aus, dass sich die geschäftsführende Landesregierung an diesem Dienstag (15. Oktober) abschließend mit dem Haushaltsentwurf befasst. Er soll danach an dem am 1. September gewählten Landtag gehen. Ramelows Regierung ist so lange im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. CDU, BSW und SPD loten derzeit die Chancen für eine neue Dreier-Koalition aus.