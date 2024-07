Finanzen: Paare wählen mehrheitlich Steuerklassen 3 und 5

2020 wurde laut dem Statistischen Bundesamt bei knapp 46 Prozent der Fälle von Paaren mit einer Kombination der Steuerklassen 3 und 5 eine Nachzahlung fällig. Zusammenveranlagte Steuerpflichtige in Steuerklasse 4 mussten demnach nur in knapp 5 Prozent der Fälle nachzahlen. Sie könnten bei der Abgabe ihrer jährlichen Steuererklärung meist mit Rückerstattungen rechnen, hieß es. Diese fielen den Angaben zufolge mit insgesamt knapp 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 mehr als doppelt so hoch aus wie bei den Paaren in der Steuerklassenkombination 3 und 5. Sie bekamen in Summe knapp 1,5 Milliarden Euro an Einkommensteuer rückerstattet.