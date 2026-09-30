Finanzen: Ostbeauftragte fordert Ausgleich bei Erbschaftsteuer

"Wer wenig erbt, darf nicht zweimal verlieren"

"Deshalb müssen wir auch über die Erbschaftsteuer reden. Ich finde, wir sollten Ausnahmen und Privilegierungen bei sehr großen Vermögensübertragungen überprüfen und dabei den föderalen Mechanismus mitdenken", schreibt Kaiser im Gastbeitrag. "Wenn eine gerechtere Besteuerung großer Erbschaften zusätzliche Einnahmen schafft, dürfen nicht allein die Länder davon profitieren, wo das Erbschaftssteueraufkommen besonders hoch ist."